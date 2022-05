In Pörtschach gehen die Wogen hoch. Gestern verkündete Amtsleiterin Claudia Zürner per E-Mail an die Gemeinderäte ihren überraschenden und sofortigen Rücktritt. "Unter den vorherrschenden Gegebenheiten ist es mir leider nicht mehr möglich, meinem Auftrag, für einen zweckentsprechenden und geregelten Geschäftsgang und für die Gesetzmäßigkeit, Einfachheit und Sparsamkeit im Geschäftsgang zu sorgen, nachzukommen", schreibt Zürner darin.