Schock für einen 83-jährigen Pensionisten aus Tuderschitz: Der Mann wollte am Montagmorgen eine Bekannte besuchen. Er parkte seinen Pkw in der Zufahrtsstraße vor dem Einfamilienhaus. Kurze Zeit später bemerkte die 61-jährige Frau, dass aus dem Motorraum des Wagens Rauch aufstieg. Der 83-Jährige reagierte geistesgegenwärtig und schob den Pkw vom Nebengebäude weg und verständigte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der FF Moosburg klemmten die Batterie des Fahrzeuges ab und konnte so ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Die Ursache für die Rauchentwicklung und die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.