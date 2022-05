Ein groß angelegtes Ausstellungsprojekt soll rund um seinen 10. Todestag am 15. Juni an den Baukünstler Günther Domenig erinnern. "Wir werden an vier unterschiedlichen Ausstellungsorten vier unterschiedliche Dimensionen von ihm eröffnen", kündigte Raffaela Lackner, Leiterin des Architekturhauses Kärnten, am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien an. "Günther Domenig war Architekt, Künstler und Visionär", betonte der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ).