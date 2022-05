Matakustix-Frontman Matthias Ortner hat "immer schon davon geträumt, einmal in der Klagenfurter Ostbucht zu spielen". Am 9. Juli geht sein Wunsch in Erfüllung, denn eine Woche vor der Starnacht am Wörthersee spielt die Kärntner Band gemeinsam mit "Alle Achtung", Sängerin Die Mayerin sowie Thomas Spitzer von der EAV auf derselben Bühne.

Spitzer ist Gründungsmitglied der "Ersten Allgemeinen Verunsicherung", Lieder sowie die charakteristischen Illustrationen der Albencovers stammen nahezu ausschließlich von ihm. Und nun arbeitet das Austropop-Urgestein mit der Kärntner Band an einem gemeinsamen Song - einer von 17 auf dem neuen Matakustix-Album. Dieses erscheint am 8. Juli, einen Tag vor der großen Show in der Ostbucht.

Bulli-Tour durch Kärnten

Um die Kärntnerinnen und Kärntner auf dieses Event bereits ein bisschen einzustimmen, fährt das Matakustix-Trio bereits an diesem Wochenende auf Kärnten-Tour, um an zwei Tagen in fünf Städten ein paar Unplugged-Songs zum Besten zu geben.