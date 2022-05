Insgesamt haben 14 Teams mit 70 jugendlichen Teilnehmer und Teilnehmerinnen um den Landesmeistertitel gewetteifert. Sowohl in der Gold- wie auch in der Silberkategorie hatte das BG/BRG Mössinger "die Nase vorn". Gleich vier Teams der Schule belegten in beiden Kategorien die ersten zwei Plätze und so werden "The A-Team", "5 für Gold" (Sieger der Kategorie Gold), "Die roten Helfer" und "Mössi Patrol" (Sieger in der Kategorie Silber) für das Jugendrotkreuz Kärnten beim Bundesbewerb in Erster Hilfe, am 14. und 15. Juni am Maltschachersee dabei sein.