Quo vadis Buberlemoos? Diese Frage wird am Mittwoch, 11. Mai, beantwortet werden. An diesem Tag findet am Pörtschacher Gemeindeamt um 10 Uhr die – nicht öffentliche - naturschutz- und wasserrechtlichen Verhandlung über das geschützte Feuchtgebiet im Osten der Gemeinde Pörtschach statt.