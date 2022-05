Er war unter anderem schon in der Mongolei, in Madagaskar, Ghana und Indien. Seine jüngste Reise führte den Kärntner Arzt Jurij Gorjanc (52) nun nach Tansania. Von Urlaub jedoch keine Spur. Der gebürtige Slowene reist, um zu helfen. Unter der Schirmherrschaft der Hilfsorganisation "Hernia International" war der Chirurg schon in etlichen Operationssälen auf der ganzen Welt tätig, um Erwachsene und Kinder zu operieren. Kürzlich brach Gorjanc zu seinem 13. Hilfseinsatz auf. Sein Ziel dieses Mal: Die ostafrikanische Stadt Malya.