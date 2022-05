Illy-Café lädt Kärntner Blogger zur Eröffnungsfeier

Das neue Klagenfurter Illy-Café lud am Samstag bekannte Kärntner Influencer zur Eröffnungsfeier ein. Das Café wird in Zukunft sieben Tage in der Woche geöffnet haben und lockt im Mai mit einer Gratis-Kaffee-Aktion.