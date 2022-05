Verkehrsreferentin Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) überreichte den neuesten Schulwegplan an die Direktorin und die Schülerinnen und Schüler der Volksschule St. Georgen am Sandhof. Wie bereite ich mein Kind am besten auf den Schulweg vor? Welcher Weg zu Schule ist der sicherste? Wo kann mein Kind am gefahrlosesten die Straße überqueren? AUVA, das Kuratorium für Verkehrssicherheit und die Stadt Klagenfurt bieten Eltern und Kindern mit der Initiative Schulwegplan konkrete Hilfestellung und eine wertvolle Unterstützung an. Basis der Pläne sind die von den Eltern genannten Problembereiche im Schulumfeld, welche für die Stadt als Grundlage für bauliche Verkehrssicherheitsmaßnahmen dienen.