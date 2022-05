Egal ob Hallenbad oder Lendhafen: Die Stadt Klagenfurt wählt scheinbar lieber den komplizierten Weg. Das politische Bekenntnis zur Belebung des Lendhafens ist seit Monaten vorhanden. Und das ist auch gut so. Kein schönerer Platz könnte in Klagenfurt gewählt werden, um jungen Menschen Möglichkeiten zum Verweilen zu bieten. Mit der über Umwege kommenden Lockerung des Alkoholverbots bald auch mit einem Bier sitzend an der Lend.