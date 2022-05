"Ich liebe Kärnten“, sagt Muaz Abou Noumeh. Vor sieben Jahren wusste er nicht einmal, wo Kärnten liegt. Er ist mit 16 aus Syrien geflüchtet und kam am 29. August 2015 mit seinem jüngeren Bruder in Österreich an. „Eigentlich wollten wir nach Deutschland, die hatten ja 2014 die WM gewonnen und ich war Fan der Deutschen Nationalmannschaft. Ich liebe Fußball.“ Von Österreich kannte er hauptsächlich Wien. „Die österreichischen Nationalmannschaft ist ja nicht so bekannt?“, meint er lächelnd.