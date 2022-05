Zwei Jahre lang mussten die Ferlacher Goldhaubenfrauen auf die Feier anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens verzichten. Aufgrund der Covid-Einschränkungen musste das Fest, das bereits 2020 stattfinden hätte sollen, verschoben werden. Am Samstag, dem 14. Mai, kann es nun endlich nachgeholt werden. "Darauf freue ich mich schon besonders, denn dann können wir endlich wieder unsere geliebte Rosentaler Tracht in Seide präsentieren", so Karla Kramer, die Obfrau der Ferlacher Goldhaubenfrauen.