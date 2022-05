Gleich mehrere Einbruchsdiebstähle meldet die Kärntner Polizei am Donnerstag. Besonders dreist war ein unbekannter Täter in Oberdrauburg. Der Unbekannte stieg in ein Einfamilienhaus ein, als die Bewohner gerade bei einem Begräbnis waren. Die Tat dürfte sich am 22. April zwischen 13 und 15.30 Uhr ereignet haben, der Diebstahl wurde erst am 4. Mai bemerkt und zur Anzeige gebracht. Gestohlen wurden Bargeld und Schmuck im Wert von rund 2000 Euro.

In Klagenfurt drangen bisher unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag in die Büroräumlichkeiten einer Pizzeria ein und stahlen mehrere Tausend Euro Bargeld. Auch in eine Firma in Viktring wurde eingebrochen.