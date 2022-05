Wer in den ehemaligen Klostergarten des Marianums am Rudolfsbahngürtel 2 in Klagenfurt tritt, findet sich in einer wahren Ruheoase wieder. Hinter den mehr als zwei Meter hohen, massiven Mauern werden hier auf rund 8000 Quadratmetern Tomaten, Kräuter, Salat und vieles mehr gepflanzt, gepflegt und geerntet. Offene und überdachte Beete wechseln sich ab, diverse Sitzgelegenheiten laden zum Pausemachen ein. Doch Pause macht dort bei unserem Rundgang niemand. Eine Handvoll junger Menschen wuselt durch den Garten, zupft Unkraut da, erntet Kräuter dort oder bereitet die Beete fürs Bepflanzen vor.