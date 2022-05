Die Innenstadt ist um ein italienisches Restaurant reicher. Am heutigen Donnerstag eröffnet das Italo-Restaurant "Don Camillo" einen Standort in Klagenfurt. Der Steirer Fritz Walter hat die Franchisekette im Jahr 2000 gegründet und führt bisher 13 Standorte in der Steiermark und in Wien. Das Unternehmen setzt auf eine authentische mediterrane Küche und auf italienische Zutaten: Die Pasta-Spezialitäten werden in einer kleinen friaulanischen Manufaktur handgefertigt. Der Wein wird vom preisgekrönten Weingut Bortolusso aus Friaul-Julisch Venetien importiert. Auf der Getränkekarte stehen außerdem traditionelle Aperitivi, Prosecco und Illy-Kaffee. Die Pizzabäcker haben eine spezielle Pizzaiolo-Ausbildung absolviert.