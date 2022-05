Pädagogin und Schüler aus überhitztem Fahrstuhl gerettet

In einer Schule in Unterkärnten mussten am Mittwoch ein Schüler (15), der im Rollstuhl sitzt, und seine Betreuerin (32) rund 25 Minuten in einem Lift ausharren. Durch die Glasfront kam es im Inneren zu einer enormen Hitzeentwicklung.