Der Ferlacher Berufsschuldirektor in Rente, Ludwig Doujak, ist tot. Er verstarb im Alter von 80 Jahren. Der Verstorbene besuchte in Ferlach die Fachschule und wurde anschließend Büchsenmachermeister. Im Anschluss an seine Meisterprüfung entschied er sich für eine weiterführende Ausbildung an der HTL Ferlach (1965-1968). Nach seinem Abschluss wurde er als Lehrer an der HTL-Ferlach aufgenommen (1968). Bis ins Jahr 1978 war Doujak dort als Lehrer für Büchsenmacher und Waffenmechaniker sowie Metallschleifer und Galvaniseure tätig. Nachdem die HTL Ferlach zur Bundesschule und die dazugehörige Fachberufsschule ausgegliedert wurde, übernahm er die Schulleitung der letztgenannten.