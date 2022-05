Die unterschiedlichsten Tierorganisationen und Vereine veranstalten

gemeinsam den Tierschutztag in der Klagenfurter Innenstadt. Initiiert wurde die Veranstaltung von Bürgermeister Christian Scheider und Gemeinderat Michael Gussnig (beide Team Kärnten). „Wir haben in der neuen Periode Tierschutz nicht nur zur Herzensangelegenheit gemacht, sondern auch ein Referat gegründet. Dies schlägt sich in diversen gemeinsamen Aktivitäten mit allen Tierschutzorganisationen nieder, um hier in kompetenter Zusammenarbeit den Schutz der Tiere als oberste Priorität zu setzen“, sagt Scheider.