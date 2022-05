Anders als der Suppenkaspar in der Struwwelpeter-Geschichte mögen die Schüler der 6A-Klasse des Bischöflichen Gymnasiums St. Ursula in Klagenfurt offensichtlich Suppe. Gleich acht Sorten – von der Kürbis- bis zur klassischen Gemüsesuppe – wurden vorgekocht und 200 Portionen dieser köstlichen Speisen mit Ostergebäck von den jugendlichen „Suppenkaiserinnen“ und Pädagogen am Donnerstag vor dem Palmsonntag auf dem Benediktinermarkt verkauft. Das Projekt wurde von Bernadette Krall, Carina Kanduth, Catharina Leopold, Jona Hofer und Elias Greinecker organisiert und mit ihnen von Mitschülern umgesetzt.