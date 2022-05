Flammen und Rauch waren kilometerweit zu sehen: In der Nacht auf 14. Juli des Vorjahres stand der Hofer-Markt in der Schlachthofstraße in Klagenfurt Vollbrand. Trotz eines Großeinsatzes der Feuerwehren konnte der Supermarkt nicht mehr gerettet werden. Er brannte völlig nieder. Mittlerweile ist das Geschäft neu aufgebaut und wieder eröffnet.