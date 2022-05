Der Holzwerkstoff-Hersteller Fundermax liefert künftig auch "grüne Wärme" an tausende Klagenfurter Haushalte. Heute, Mittwoch, 4. Mai, gab es einen Spatenstich für die neue Fernwärmeleitung des Regionalwärmeverbunds Klagenfurt-Maria Saal. Partner, Politik, Industrie aber auch kritische Anrainer waren mit dabei. 15 Millionen Euro investiert man in das Projekt, 15 Kilometer Fernwärmeleitung werden – über Maria Saal - bis nach Klagenfurt verlegt und an die 10.000 Haushalte sollen versorgt werden. "Im Spätherbst wollen wir – trotz Lieferschwierigkeiten, die ja derzeit allgemein bekannt sind – das Projekt fertigstellen", sagt Jakob Edler, Geschäftsführer des Regionalwärmeverbundes Klagenfurt-Maria Saal.