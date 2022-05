Seit 29 Jahren steht das Kindernest für Kinderbetreuung in Kärnten. 1993 wurde die erste Kindertagesstätte eröffnet. Seitdem ist die Organisation kontinuierlich gewachsen. Am Dienstag fand man sich im Klagenfurter Lakesidepark zu einer Mitarbeiterversammlung zusammen, bei der auch Bildungsreferent Landeshauptmann Peter Kaiser anwesend war. In einer Rede drückte er seine Wertschätzung für die Arbeit der Elementarpädagoginnen und -pädagogen aus. Zudem informierte er über das neue, in Ausarbeitung befindliche, Kärntner Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz.