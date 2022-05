Coronabedingt wurden die Faschingssitzungen der Burgrichter zu Gurnitz auch heuer nicht abgehalten, doch das zehnjährige Bestandsjubiläum will man dennoch nicht auslassen, daher hat sich der Obmann der Burgrichter Günter Nusser mit seiner Gilde ganz was Besonderes überlegt: "Man muss die Feste feiern, wie sie fallen und wenn wir Fasching im Mai feiern müssen und dürfen, dann tun wir das auch." Das "Best-of" der vergangenen Sitzungen soll unter dem Titel "Jubiläumssitzungen" am 13. und 14. Mai ab 19.30 Uhr im Mehrzweckhaus Gurnitz stattfinden.