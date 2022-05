Was bedeutet es in der heutigen Zeit eine Frau zu sein? Welche Aspekte unserer Weiblichkeit leben wir? Welche leben wir nicht? Diesen und noch weiteren Fragen widmeten sich Christine Lieber und Silvia Seebacher-Prokop in der Auftaktveranstaltung ihrer Frauen-Workshops "Die Mondin" in der Villa Maria in Klagenfurt. "Wir bieten Frauen einen geschützten Raum, indem sie selbst zu ihrem Frausein zurückfinden können", erklärt die ausgebildete Astrologin Christine Lieber. Die hauptberuflich als Projektprüferin arbeitende Betriebswirtin weiß genau, wie schwierig es ist, in der heutigen Zeit seinen Weg als Frau zu finden. "Da die Wirtschaftswelt nach wie vor sehr männlich dominiert ist und Werte wie Einfühlsamkeit, Sanftheit und emotionale Intelligenz noch nicht den Stellenwert haben, den sie haben sollten", so Lieber.