Meisterflorist Florian Puff stellte sich zur Verfügung, um gemeinsam mit den Grafensteiner Kindern und den Seniorinnen des erfolgreichen Generationenprojekts in der Woche nach Ostern Trockengestecke zu basteln. Diese wurden anlässlich einer vorgezogenen Muttertagsfeier in den Altenwohnheimen Haus Harbach und Haus St. Peter an die dort lebenden Omas und Opas verteilt.