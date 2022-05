Angefangen hat alles mit Felizitas. Die Igeldame war von Maden und Fliegen befallen, Ute Rosickys Schwester fand das Tier beim Schwammerlklauben. Das war vor 28 Jahren. „Sie ist quasi schuld daran“, lacht Rosicky. „Schuld“, dass die Ferlacherin auf die Igel gekommen ist. Denn bei einem blieb es nicht. Seit fast drei Jahrzehnten kümmert sich Rosicky um kranke oder verletzte Igel, päppelt kleine, mutterlose Igelbabys auf. Aktuell sind rund 50 „Meckis“ bei ihr. Die stacheligen Gefährten leben in zwei eigens dafür adaptierten Räumen im Haus, im Keller sowie in Gehegen im Garten. „Gerade bin ich wieder kurz vorm Auswildern“, erzählt die Lehrerin, die seit mehr als zehn Jahren an einer Mittelschule in Villach Werken und Kochen unterrichtet.