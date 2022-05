Seit Jahresbeginn laufen vonseiten der Stadt, Stadtwerke und des Projektsteuerungsbüro Integral die Planungen am neuen Hallenbad am Südring. Die Verträge mit der Kirche, die das 20.000 Quadratmeter große Grundstück besitzt, sind beinahe unter Dach und Fach. Wie erwartet, einigte man sich auf ein Baurecht. Die Laufzeit beträgt 30 Jahre mit zweimaliger Verlängerungsoption von je zehn Jahren. Unterm Strich also 50 Jahre, wie Bürgermeister Christian Scheider (TK) in der letzten Gemeinderatssitzung verlautbarte. Der Baurechtszins ist noch Verhandlungssache, sagt Stadtwerke-Vorstand Erwin Smole.