Vivien Frimmel ist ein wahres Energiebündel und strahlt nur so vor Lebensfreude. Die 15-jährige Klagenfurterin liebt es, auf der Bühne zu stehen und zu performen - am liebsten mit dem Mikro in der Hand. Aktuell steht die Gymnasiastin auf der Bühne von "The Voice Kids". Die Coaches - alles voran Michi und Smudo von den "Fantastischen Vier" - konnte sie bereits bei den "Blind Auditions" mit dem Song "You´re The One That I Want" von John Travolta und Olivia Newton-John überzeugen. Mittlerweile sind auch Alvaro, Lene und Wincent Fans von Vivi, wie sie am liebsten genannt wird. Nicht umsonst steht die Gymnasiastin am Freitag im Finale.