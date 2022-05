Aus der ÖVP wird Klartext gesprochen. Landesgeschäftsführerin Julia Löschnig fordert wegen der verbalen Entgleisungen in einer FPÖ-Parteisitzung vom Jänner den Rücktritt von FPÖ-Nationalratsabgeordnetem Christian Ragger, der auch FPÖ-Bezirksparteichef in Wolfsberg ist, "von allen Ämtern". Löschnig verweist auch auf einen anderen Bereich: Ragger, der als Anwalt Flughafen-Investor Franz Peter Orasch vertritt, habe in Interviews kundgetan, erst wesentlich später in die Lilihill-Geschäfte involviert gewesen zu sein. Doch nun zeige sich, dass die Öffentlichkeit hinters Licht geführt worden sei, so Löschnig. Denn offenbar sei das FPÖ-Präsidium schon im Jänner vollinhaltlich informiert gewesen.