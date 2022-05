Thomas Jammer ist eigentlich in der Gastronomie beheimatet. Doch offensichtlich ist das dem 35-Jährigen zu wenig. 2019 haben dann der Verlobungsring seiner Frau und ihre geliebte Handcreme den Unternehmergeist des Klagenfurters geweckt. "Ich wollte haben, dass der Ring schön bleibt", erzählt Jammer und begab sich auf die Suche nach einem Schmuckreiniger, der ohne Anschaffung eines teuren Ultraschallgerätes, sprich ganz einfach anzuwenden ist. Doch die Suche war vergebens. Also fing er selbst an zu tüfteln und fand eine universelle Formel für die einfache Reinigung aller Metalle und Edelmetalle.