Einem aufmerksamen Nachbarn ist es zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passiert ist: Am Montag, kurz vor 21.45 Uhr, wurde ein 64-jähriger Mann aus Köttmannsdorf von einem Nachbarn über eine Rauchentwicklung aus der abseits des Wohnhauses gelegenen Garage alarmiert. Sofort wurde über Notruf die Feuerwehr verständigt. Diese konnte den Brand durch die bereits geschmolzenen Fenster an der nördlichen Garagenseite löschen. Als Brandursache wird ein Kurzschluss an einer am Stromkreis angesteckten Flex vermutet.