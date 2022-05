Laut Polizei war es vermutlich ein technischer Defekt an einem Sauerstoffgerät, der am Montag gegen 14.25 Uhr für einen Schwelbrand in einem Zimmer eines Altenwohnheims in Moosburg führte. Sowohl Kunststoffteile des Geräts als auch der Fußboden begannen zu glosen. Ein 70-jähriger Bewohner bemerkte den Schwelbrand und zwei Betreuerinnen (25 und 50) brachten ihn mit einem Feuerlöscher schnell unter Kontrolle. Zwei weitere Zimmerbewohner (77 und 83) konnten unverletzt aus dem Zimmer gebracht werden.

Die Freiwilligen Feuerwehren Moosburg und Tigring wurden alarmiert und das Zimmer von den Mannschaften mit einem Überdruck-Hochleistungsfilter zwangsbelüftet. Zur Sicherheit wurden alle Beteiligten von der Rettung zur Untersuchung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Nach einer entsprechenden Untersuchung konnten aber alle wieder in häusliche Pflege entlassen werden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.