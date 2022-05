Am 15. und 16. Juli findet die Starnacht am Wörthersee wieder in der Ostbucht in Klagenfurt statt. Und die Liste der auftretenden Stars und Sternchen wird immer länger. Neben DJ und Musikproduzent Mousse T. (Sexbomb, Is It 'Cos I'm Cool?) wird, wie kürzlich bekannt wurde, auch der britische Sänger Paul Young (Come Back and Stay) mit dabei sein.