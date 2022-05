Ruhig sitzt in der Klagenfurter Stadtpolitik derzeit niemand. Denn vergangene Woche erging an die Abteilung Stadtgarten per Weisung von Bürgermeister Christian Scheider (TK) der Auftrag, drei Sitzbänke im oberen Bereich des Lendhafens zu entfernen. Aufnahmen von Drogen- und Alkoholexzessen, die dort vonstattengehen sollen, haben zur Entscheidung geführt. Wann und wo die Bänke im Viertel – wie vom Bürgermeister versprochen – wieder errichtet werden sollen, ist noch unklar.