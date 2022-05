Alleine am Schulweg verunglückten im Jahr 2019 580 Kinder im Alter von sechs bis 15 Jahre. Die Abteilung Gesundheit, Jugend und Familie – Prävention, die AUVA und "Sicher unterwegs" laden am Montag, dem 9. Mai, zu einem kostenlosen Informationsabend ins Gemeindezentrum Waidmannsdorf. Zwischen 17 und 18.30 Uhr werden die beispielsweise folgende Fragen beantwortet: Wie können Eltern ihre Kinder am Schulweg (be)schützen? Gibt es Möglichkeiten, den sicheren Schulweg zu trainieren und Kinder zu stärken?