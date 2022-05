Marlies Penker und Johannes Lobnik krönten sich zu Queen & King of Schleppe

Rund 800 Läuferinnen und Läufer gingen am vergangenen Freitag beim XTrail Businessrun in der Klagenfurter Schleppe-Arena an den Start. Beim Höhepunkt, dem "King & Queen of Schleppe"-Bewerb, stürmten 44 Gipfelstürmer bis zum Ziel hinauf.