Das Opening des Beautysalons "Rien ne vas plus" unter dem Motto "Circle of Luxury" war der Society-Event des Monats in der Bundeshauptstadt Wien. Die beiden 1st Place Models Coline Spitaler und Sarah Kühschweiger präsentierten mit acht weiteren Agentur-Kolleginnen wie der Steirerin Sarah Schmidt (Österreichs Model des Jahres 2021), der Polin Julianna Wesierska, der Kosovarin Qendresa Bulliqi, den Oberösterreicherinnen Simone Seckellehner und Nadine Pfaffeneder, der Burgenländerin Leni Föger (lief dieses Jahr auf der Milano Fashionweek) sowie die Niederösterreicherinnen Sarah Leidl und Anja Böswirth dabei edle Mode von der New York Fashionweek!