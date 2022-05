Der Startschuss für die Spargelsaison im Bezirk ist gefallen

Kärntner Spargel kommt nicht nur aus dem Lavanttal, sondern auch aus Ebenthal und Ludmannsdorf. Dort bauen die Familien Matschnig und Weber die Feldfrüchte an. Plus: Demnächst startet in beiden Betrieben die Erdbeersaison.