Wie am Montag bekannt wurde, wurde am Abend des 25. Aprils in Klagenfurt ein Nigerianer in Klagenfurt im Zuge einer Personenkontrolle mit 200 Gramm Kokain festgenommen. Bei der folgenden Vernehmung war der Beschuldigte nur teilgeständig.

Bei den durch das Landeskriminalamt durchgeführten Ermittlungen wurde festgestellt, dass der 34-Jährige mindestens 250 Gramm Kokain, mit einem Reinheitsgehalt von 53 Prozent in Italien gekauft und mit dem Zug via Tarvis nach Kärnten geschmuggelt hatte. Bis zur Festnahme hat der Nigerianer laut Polizeibericht mindestens 50 Gramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von rund 5000 Euro im Großraum von Klagenfurt an seine Suchtabnehmer verkauft.