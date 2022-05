Er ist eine Institution unter den heimischen Buschenschenken und einer der langjährigen, traditionellen Familienbetriebe der Landeshauptstadt. Die Rede ist vom "Peterbauer" in Großbuch bei Wölfnitz, wo Seniorchef Lorenz Pirker am 21. April seinen 80. Geburtstag gefeiert hat. Eine echte "Überraschungsparty" für den Jubilar gab es aber noch am Samstag. Dazu hatte die Familie eingeladen und auch Bürgermeister Christian Scheider schaute als Ehrengast mit einem Geschenk der

Landeshauptstadt vorbei.