Österreich hat wegen der Russland-Sanktionen zwei Luxuswohnungen des Duma-Abgeordneten Andrej Gorochow in Wien und Kärnten eingefroren. Der Unternehmer besitzt ein Nobeldomizil am Wiener Stadtrand und ein Penthouse am Wörthersee. Als Abgeordneter der Putin-Partei "Einiges Russland" stehe er nun unter Sanktionen. Es handelt sich um eine gemeinsame Recherche von "profil" und ORF.