Zu einem Zwischenfall in einem Bus in Klagenfurt ist es Samstagabend gekommen. Ein alkoholisierter 32-jähriger Mann bestieg gegen 20.50 Uhr den Bus und weigerte sich, eine Maske aufzusetzen. Es kam zu einer Diskussion mit dem Buslenker, der 32-Jährige versetzte dabei dem Fahrer einen Faustschlag ins Gesicht und flüchtete.

In weiterer Folge wurde ein 71-jähriger Passant, der den flüchtenden Täter anhalten wollte, zu Boden gestoßen, er erlitt eine Knieverletzung.

Der Täter konnte von anderen Passanten bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festgehalten werden. Der 32-Jährige wurde angezeigt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Kärntnerin verletzte drei Frauen

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am Samstagvormittag ein Salzburg. Eine 24-jährige Kärntnerin ist ausgerastet, weil sie in einem O-Bus in der Stadt Salzburg darauf hingewiesen worden war, eine Maske zu tragen. Die 24-Jährige ging daraufhin im Bus auf eine Frau los und verletzte sie schwer.

Zwei weitere Frauen, die dem Opfer zu Hilfe kommen wollten, wurden ebenfalls attackiert. Die Kärntnerin versetzte ihnen Fußtritte und Faustschläge. Die herbeigerufene Polizei konnte schließlich eingreifen und die Situation beruhigen. Die 24-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt, teilte die Salzburger Polizei mit.