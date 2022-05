Am Samstagvormittag fuhr ein 21-jähriger Probeführerschein-Besitzer aus Villach mit seinem Pkw auf der Südautobahn (A 2) von Villach kommend in Richtung Klagenfurt auf Höhe Minimundus mit einer Geschwindigkeit von 172 km/h und überschritt somit die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h in diesem Bereich um 72 km/h.

Der Führerschein konnte dem Lenker nicht abgenommen werden, da dieser als verloren gemeldet wurde.

Der Mann wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen zur Anzeige gebracht.