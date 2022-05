Am Freitag gegen 21 Uhr entdeckte ein 39-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach den Brand eines Wohnhauses in Auen (Gemeinde Velden). Er verständigte sofort via Notruf die Feuerwehr. Gleichzeitig gingen bei der Landesalarm- und -warnzentrale weitere Notrufe von Personen, die die Süduferstraße im Bereich Auen entlangfuhren, ein.

In dem in Umbau befindlichen Wohnhaus, in dem der Brand ausgebrochen war, waren am Freitag Außenleitungen verlegt worden. Außerdem hatten Mitarbeiter eines Unternehmens Flämmarbeiten durchgeführt. Personen befanden sich zur Zeit des Brandes nicht im Haus.

Insgesamt 54 Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehren Techelsberg, Schiefling, Augsdorf, Reifnitz und Velden brachten das Feuer unter Kontrolle. Im Zuge der Wasserbeschaffung für die Löscharbeiten mussten die Einsatzkräfte eine Tür zu einem Seegrundstück aufbrechen. Die Tür wurde nach Beendigung der Löscharbeiten wieder verschlossen.