Jugendliche aus der Region und Freiwillige luden gemeinsam mit SPAR-Mitarbeiter*innen bei der siebenten Auflage dieser munter machenden Charity-Aktion von SPAR und youngCaritas, am 29. April 2022, voll Elan Kundinnen und Kunden zu herrlich duftendem Kaffee ein. Gleichzeitig baten sie um freiwillige Spenden für die Caritas Kärnten, die sie für Menschen in Krisen in der jeweiligen Region einsetzt.