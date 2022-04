Über einen großen Erfolg kann sich die in Klagenfurt lebende Sängerin Verena Wagner freuen: Sie ist Siegerin des "Rock The Island Contests" in der Kategorie "Pop" und darf somit am 24. Juni auf der großen Ö3-Bühne am Donauinselfest auftreten. Die 33-Jährige stammt aus Treibach-Althofen und startete vor zwei Jahren ihre Karriere als Dialektsängerin. 2021 erschien ihr Debütalbum "Nirgendwo", das sie mit ihrem eigenen Musiklabel "Miramis Records" veröffentlichte.

Bevor sie sich als Sängerin selbstständig machte, studierte sie Publizistik in Wien. Wagner tritt bei Veranstaltungen, Konzerten und Hochzeiten auf. Ihren Ausgleich findet sie beim Sport, wie sie der Kleinen Zeitung offenbarte: "Das ist für mich wichtig, nur dann steht mein 24-Stunden-Gedankenkarussell einmal still."