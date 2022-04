Sie sind Vorbilder, leisten Besonderes und machen Mut. Im Rahmen eines prunkvollen Gala-Abends zeichnete die Kleine Zeitung in fünf Kategorien die Köpfe des Jahres 2021 aus den Regionen Klagenfurt und Villach aus. Zahlreiche prominente Persönlichkeiten aus Politik, Sport und der Wirtschaft ließen es sich nicht nehmen und schauten am Donnerstagabend bei der Eventplattform der Kleinen Zeitung in Klagenfurt vorbei. "Wir holen Menschen vor den Vorhang, die in ihren Regionen etwas bewegen und über die Grenzen hinauswirken", sagte Wolfgang Fercher, Chefredakteur der Kleinen Zeitung Kärnten und Osttirol.

Der erste große Applaus des Abends ließ nicht lange auf sich warten. Der Klagenfurter Koch Christoph Guggi gewann in der Kategorie "Junge Talente". Nicht der erste Preis im Leben des 21-Jährigen: "Zur Routine wird das nie, ich war heute trotzdem ziemlich nervös", sagte Guggi.

In der Kategorie "Sport" räumte der in Maria Saal geborene Kanufahrer Felix Oschmautz ab. Leider war das österreichische Kanu-Aushängeschild nicht persönlich anwesend. "Wir werden ihm den Preis nachreichen", versprach Moderatorin Delphine Rotheneder, die durch den Abend führte. In der Kategorie "Unternehmergeist" durfte sich Michaela Tiefenbacher freuen. Sie führt seit 2010 die Naturel Hotels und Resorts am Faaker See.

Mit der Rettung eines Baumes am Klagenfurter Heuplatz sicherte sich die Maria Saalerin Lena Woschitz die Stimmen der Leserinnen und Leser, die sie in der Kategorie "Starke Persönlichkeiten" zur Siegerin kürten. Die international tätige Villacher Künstlerin Regina Hübner siegte in der Kategorie "Kultur". Nach einer emotionalen Laudatio war die Paul-Watzlawick-Kunstpreisträgerin sichtlich gerührt. "Das waren Worte, die mir aus der Seele sprechen", sagte Hübner auf der Bühne.

Preis für Lebenswerk "kam zu früh"

Emotional war auch die letzte Kategorie. Die dekorierte Klagenfurter Journalistin Antonia Rados erhielt den Preis für ihr Lebenswerk. "Ich bin erst 68 Jahre alt. Die Auszeichnung kam ein wenig zu früh", scherzte Rados in einer Videobotschaft. Als Kriegsreporterin ist sie derzeit in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mitten im Geschehen. Dass Rados stets nach der Wahrheit sucht und sich dafür in Krisengebiete begebt, hob auch die ehemalige Außenministerin und Botschafterin Ursula Plassnik in ihrer Laudatio hervor. Sie nahm stellvertretend den Holz-Pokal und die Urkunde entgegen.

Auch der Klagenfurter Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten), Landtagspräsident Reinhart Rohr, ÖVP-Landtagsklubobmann Markus Malle, Landtagsabgeordnete Ruth Feistritzer (SPÖ), Bezirkshauptmann-Stellvertreter Klaus Bidovec, der Villacher Magistratsdirektor Christoph Herzeg sowie Kleine-Zeitung-Werbemarktleiter Oliver Bergauer, Chefredakteur-Stellvertreter Uwe Sommersguter, die ehemalige Chefredakteurin Antonia Gössinger und der ehemalige Redaktionsmanager Michael Sabath befanden sich unter den Ehrengästen.