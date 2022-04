Sie verhalf Kaiserin Elisabeths Salon zu neuem Glanz

Die Klagenfurterin Theresa Ladits hat die Meisterprüfung zum Vergolder und Staffierer absolviert. Die 38-Jährige ist vor allem in Palais in Wien tätig. Im Vorjahr war sie neun Monate lang in Schloss Schönbrunn im Einsatz.