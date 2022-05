"Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh und glücklich ich bin, nun in den Sing-Offs sein zu dürfen! Ich danke euch für eure tolle Unterstützung!" Mit diesen Worten bedankt die 15-jährige Klagenfurterin Vivien Frimmel nach den Blind Auditions und den Battles bei "The Voice Kids". Das Finale ist für die Gymnasiastin zum Greifen nahe. Abermals waren die Coaches schwer von Vivis Leistung in den Battles begeistert und sparten nicht an Komplimenten.