Rheinanken, Zander, Hecht und Karpfen fischt Josef Huainigg unter anderem aus dem Wörthersee. Sein Fischrevier reicht von Krumpendorf bis zur Klagenfurter Ostbucht. Was er in der Früh fangfrisch aus dem Wörthersee holt, kommt zu Mittag im neuen Lokal Surf Side auf den Tisch. "Und zwar im Sushi-Style, also roh auf Sushi-Reis mit Tomate, Radieschen, Edamame und Miso-Mayonnaise um 11,50 Euro, nach dem 'Flamen' serviert in einer mit unserem Namen gebrandeten Kokosnussschale, die befreundete US-Amerikaner, die in Mexiko leben, extra für uns anfertigen. Eigentlich ist das für den Familienbetrieb dort ein Wegwerfprodukt, aber die Schalen sind super, lange haltbar. Unser edles Keramikgeschirr kommt übrigens aus Frankreich", sagt Huainigg.